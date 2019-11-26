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ödemeleri ne zaman? 2019 ?

Devlete bağlı kurumlarda çalışan işçilere verilen ödemeleri 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. En son 9 Ağustos tarihindeki ek ödemenin ardından gözler ikinci ödeme tarihine çevrildi. Hal böyle olunca ‘’ ne zaman?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave ödeme günleri belli oldu. Peki 2019 ? Ödeme tarihi hangi gün?

Giriş Tarihi: 26.11.2019 16:03
Tediye ödemeleri ne zaman? 2019 Tediyeler ne zaman verilecek?

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusu, vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Bilindiği üzere Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere kamu işçileri yılda 52 günlük ilave ikramiye alıyor. Devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilk ödeme 9 Ağustos 2019 tarihinde yapılmıştı. Şimdi ise gözler ikinci ödeme tarihine çevrildi. Peki Tediye ödemeleri ne zaman? 2019 Tediyeler ne zaman verilecek?

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tediye ödemelerinin ikincisi 13 Aralık 2019 tarihinde yapılacak. Bu ödemeler sayesinde ilave tediye ödemelerinin son taksiti ödenmiş oluyor.

TEDİYE NE DEMEK VE NASIL ALINIR?

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

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