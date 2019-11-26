Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusu, vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Bilindiği üzere Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere kamu işçileri yılda 52 günlük ilave ikramiye alıyor. Devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilk ödeme 9 Ağustos 2019 tarihinde yapılmıştı. Şimdi ise gözler ikinci ödeme tarihine çevrildi. Peki Tediye ödemeleri ne zaman? 2019 Tediyeler ne zaman verilecek?

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tediye ödemelerinin ikincisi 13 Aralık 2019 tarihinde yapılacak. Bu ödemeler sayesinde ilave tediye ödemelerinin son taksiti ödenmiş oluyor.

TEDİYE NE DEMEK VE NASIL ALINIR?

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.