Elektronik atıklarla eğitime destek

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Turkcell, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği işbirliği ile Türkiye genelinde 'Eğitime Dönüştür' projesini başlattı. Kullanılmayan, atık haline gelmiş elektronik cihazlar Turkcell mağazalarında bulunan 'tekno atık' kutularına bırakılacak. Bu ürünlerden elde edilecek gelir ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanacak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Devletimizin başlattığı Sıfır Atık projesindeki sorumluluğumuzun bilinciyle tüm Türkiye'yi artık kullanmadıkları özellikle cep telefonu ve tablet gibi cihazlarını mağazalarımızdaki tekno atık kutularına atarak hem çevrenin korunmasına hem de çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz" dedi.