Halkbank sıfır atık standartlarına uyum sağlayan ilk banka oldu

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BUGÜN NELER OLDU

Bankacılık faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştiren Halkbank 2020 yılına tüm şubeleriyle Sıfır Atık yönetmeliğine uyum sağlamış ilk banka olmanın haklı gururuyla giriyor. Çevre ve Enerji Yönetim Sistemini ISO standartlarına uygun olarak kurarak iş süreçlerine entegre etmeyi başaran Halkbank, ayrıntılı bir şekilde hazırlanan Atık Yönetim Prosedürünü uygulamaya aldı. Halkbank atık yönetim uygulamalarını artık tüm hizmet lokasyonlarında Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştiriyor. Halkbank'ın çevre dostu bu uygulamasıyla atıklar kaynağında ayrıştırılıyor, uygun geçici depolama alanlarında depolanan atıkların geri dönüşümleri titizlikle sağlanıyor.Kâğıt, cam, plastik, metal, pilden, organik, elektronik, tehlikeli ve tıbbi atıklara kadar tüm atıkların sınıflandırıldığı Halkbank'ta oluşan atıklar, depolama sahalarında maksimum 6 ay geçici olarak depolanıyor. Atıkların depolanması dökülme, sızma, devrilme, toprak ve su kirliliği gibi acil durumlar göz önünde bulundurularak yapılıyor ve gerekli güvenlik önlemleri her zaman alınıyor. Halkbank tarafından atık depolama alanında biriktirilen tehlikeli atıklar, lisanslı firmalar aracılığıyla bertaraf veya geri kazanım tesislerine gönderiliyor. Geri dönüşüm ambalaj atıkları ise belediyeler, belediyelerin yetkilendirdiği firmalar veya lisanslı firmalar aracılığıyla geri kazanım veya geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor.Halkbank'ta Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri ve Sıfır Atık Sistemi uygulamalarına dair eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, Halk Akademi Daire Başkanlığı ve ilgili diğer birimlerle koordinasyon sağlanarak yapılıyor. Bu kapsamda hedef kitleye yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri hazırlanan Halkbank'ta personele sınıf içi ve online olarak eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerin düzenli periyotlarla tekrar ettiği Halkbank'ta, tüm eğitim kayıtları sistemsel olarak tutuluyor ve sıfır atık sistemine tanımlanıyor.Halkbank kurmuş olduğu atık yönetim sistemini sürekli iyileştirme çerçevesinde iyi uygulamalarla destekliyor. İyi uygulamalar kapsamında, Banka genelinde masa altındaki çöp kutularına veda edilerek, atık azaltımı ve çalışanların geri dönüşüm atık kutularını kullanmaları teşvik ediliyor. Pil toplama projesi ile pil atıklarını hediyeye dönüştüren Halkbank, k yönetim sistemine ilişkin izleme, ölçme, raporlama vb. tüm süreçlerini kendi bünyesinde yazdığı İKLİM yazılımı ile yönetiyor. Halkbank kendi bünyesindeki yüksek katılımlı toplantılarını PAS 2060 standardına göre karbon nötr olarak gerçekleştiriyor.