Yılı 1 milyonun üzerinde satışla kapatıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Gayrımenkul sektörünün yılın ilk yarısını yüksek faiz oranları ve kur dalgalanmalarının getirdiği bir yavaşlamayla geçirdiğinin altını çizen Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, 6 aylık süreçte inşaat maliyetlerinde oluşan artışın yanı sıra döviz kurlarındaki hareketliliğin yatırımcıları bekleme sürecine ittiğini söyledi. Yılın ikinci yarısına girerken hükümetin sektörü olumsuz etkileyen bu tablo karşısında bir dizi çalışmalara imza attığını belirten Çetinsaya, "Temmuzda yüksek faiz oranlarının indirilmesi ile başlayan ve ağustosta kamu bankalarının konut kredi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmesi ile devam eden değişiklik konut piyasasını hareketlendirdi. Bu tablo sektör açısından memnuniyet verici. Son çeyrekle toparlanma sürecine giren inşaat ve gayrimenkul sektörünün 2019'u 1 milyonun üzerinde konut satışı ile tamamlayacağız. Bu olumlu tablonun 2020 için de iyi bir başlangıç olacak" diye konuştu. Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında koyulan hedeflere her geçen gün daha da yaklaştığının altını çizen Çetinsaya, şöyle dedi: "Ekonomide ülkemizin son 10 yılına bakıldığında büyük bir yol kat edildiğini, önemli atılımlar ve büyüme oranları kaydedildiğini görüyoruz. Temsilcisi olduğumuz inşaat sektörü de yıllardır ülkenin lokomotif sektörü olarak büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor."