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’den sektörlere takibi

Giriş Tarihi: 2.12.2019
GİB’den sektörlere kayıt dışı takibi
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim çalışmaları yürüten Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sektör bazlı çalışmalara da hız verdi. Bu kapsamda, akaryakıt, inşaat, tütün ile alkollü içecekler, tarım ile gıda sektörlerine yönelik çalıştaylar düzenlenirken, nakit ekonomisi ve dış ticaret alanlarındaki kayıt dışılık da ayrı bir çalıştayla ele alındı. Başkanlıkça düzenlenen tüm çalıştaylar, ilgili kamu kurumları, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
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GİB’den sektörlere kayıt dışı takibi
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