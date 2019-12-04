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araç muayenesinde neye bakılıyor? Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta

, muayene öncesinde, araç sahiplerinin kolaylıkla yapabileceği 10 basit kontrolü paylaştı.TÜVTÜRK, muayene tarihi gelen araç sahipleri için araçlarını daha güvenli hale getirecek hem de basit sorunlar yüzünden muayeneden kalma ihtimalini azaltacak önerileri sunuyor. Peki, TÜVTÜRK araç muayenesinde neye bakılıyor? İşte araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 4.12.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 11:48
TÜVTÜRK araç muayenesinde neye bakılıyor? Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta

Kış koşullarında araçların bakımlarının, muayenelerinin düzenli yapılması sadece araç sahibinin değil, çevredekilerin de güvenliği açısından önem taşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın (UAB), belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti vermeye tek yetkili kurum olan TÜVTÜRK, muayene tarihi gelen araç sahipleri için araçlarını daha güvenli hale getirecek hem de basit sorunlar yüzünden muayeneden kalma ihtimalini azaltacak önerileri sunuyor.

Araç sahiplerinin araç muayene öncesi yapabileceği 10 basit kontrol şöyle;

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TÜVTÜRK araç muayenesinde neye bakılıyor? Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta
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