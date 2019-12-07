Annelere maddi destek! Doğum yardımı, süt parası, bakıcı ödeneği 2020 yılında ne kadar olacak?

Binlerce ailenin maddi ve manevi olarak rahatlamasını sağlayacak olan bu konuyu duyan vatandaşlar Doğum yardımı, süt parası, bakıcı ödeneği 2020 yılında ne kadar olacak? Sorusunu ile ilgili şimdiden araştırmalarını sürdürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçireceklerini belirtmişti. Çalışan annelere yapılan maddi desteklerin yeni yılda asgari ücretle beraber artacağı bildirildi. Peki, Doğum yardımı, süt parası, bakıcı ödeneği 2020 yılında ne kadar olacak? İşte Çalışan annelere maddi destek amaçlı verilen bu ödeneklerle ilgili detaylı bilgiler…

ÇALIŞAN ANNELERE VERİLEN ÖDENEKLER YENİ YILDA ARTACAK MI?

Devletin annelere sağladığı destekler her yıl düzenli artıyor. Başlıca ödemeler 'çocuk parası', 'doğum yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' olarak öne çıkıyor. Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Bu ödemeler sabit ve son 2 yıldır değişmedi. 2020'de ek bir düzenleme olursa artacak.

Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. Doğum yapan kadınlara 2019 yılı için 180 lira 'emzirme ödeneği (süt parası)' veriliyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı babaya veriliyor. Bu tutarı ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor…

Merkez Bankası, enflasyonun yılsonunda yüzde 12 civarında olmasını bekliyor. Süt parasında yapılacak artışın da yüzde 12 civarında olacağı düşünülürse 2020'deki ödeme 202 liraya çıkacak. Başvuru, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. 5 yıl zaman aşımı süresi var. Bağkurlu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği bir kereliğine veriliyor.

Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme doğum (rapor) parası. Maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük yani asgari ücretle çalışan anneye şu anda 2.020 liralık maaş üzerinden yapılan ödeme 6.367 lira. Maaş arttıkça ödeme de artıyor. Asgari ücretin ocak itibarıyla yüzde 12-17 arasında artacağıyla ilgili öngörüler var. Ancak henüz konuyla ilgili net bir bilgi bulunmadığını hatırlatmakta fayda var. Bilindiği üzere asgari ücrete gelecek olan zam oranı aralığın son günlerinde belli oluyor.