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Haber: indirimleri art arda geliyor! Ziraat, , Yapıkredi, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları

Geçtiğimiz günlerde Yapıkredi ve peş peşe konut kredisi faizinde indirime giderek oranı 0.99'a çekti. Yaşanan bu haberinin ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Yeni bir ev, otomobil almak ya da ihtiyaçlarını kapatmak isteyen kişiler bankaların güncel kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bankaların birbirinden farklı ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını merak edenler için biz de en yeni oranları haberimizde derledik. İşte Ziraat, Halkbank, Yapıkredi, Akbank, İş Bankası kredi faiz oranları tablosu!

Giriş Tarihi: 7.12.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 09:54
Son Dakika Haber: Kredi faiz oranları indirimleri art arda geliyor! Ziraat, Akbank, Yapıkredi, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleri ve ekonomide yaşanan yukarı yönlü ivme meyvelerini kredi faiz oranlarında kendini gösterdi. Bankalar yaşanan pozitif gelişmeler sonrası kredi faiz oranlarında olarak indirime gitti. Kredi kullanmak isteyen kişiler kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşmak istiyor. Uzmanlar kredi faizlerinde kış ayına girilecek olması ve Merkez'in son PPK toplantısından çıkması muhtemel indirim ile birlikte kredilerlede düşüş yaşanabileceğini belirtiyor.

İşte Halkbank, Akbank, Yapıkredi, İş Bankası, Ziraat, Vakıfbank ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI!

Tüketici kredisi: 1.25
: 1.19
Konut kredisi: 0.99

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Son Dakika Haber: Kredi faiz oranları indirimleri art arda geliyor! Ziraat, Akbank, Yapıkredi, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları
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