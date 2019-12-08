Ziraat’ten Next Level’da borç takası

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Ankara'daki 'Next Level' alışveriş merkezinin Ziraat Bankası tarafından el konulduğu yönündeki haberlere Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ateş püskürdü. Next Level AVM'yi başka alanlara odaklanmak için kendi istekleriyle Ziraat Bankası'na varlık-borç takası yöntemiyle sattıklarını belirten Erdoğan, "Çok sayıda banka, müşterisi ile bu yetkiyi kullandı. Sadece bize özel bir durum değil. 412 milyon lira borcumuzun karşılığı AVM'yi devrettik" dedi.Ekonomi ve gayrimenkul için toparlanma yılı olarak tanımladığı 2019'u 2.5 milyar TL aktif büyüklükle kapatacaklarını anlatan Fatih Erdoğan, "Toplam finansal borcumuz 300 milyon TL. Önümüzdeki yıl aktif büyüklüğü yüzde 40 artışla 3.5 milyara çıkarmak istiyoruz. İnşaatta yüzde 35 büyüme hedefliyoruz. Borcumuzun da 100 milyon TL artmasını bekliyoruz" dedi.Merkez Ankara'da inşaatın yüzde 30 tamamlandığını anlatan Erdoğan, 1.425 konutluk projede satışa çıkan 828 konutun 2021'in son çeyreğinde teslim edileceğini, bunların yüzde 35'inin de satıldığını kaydetti.2020'de Ankara'da bir projeye daha başlamak istediklerini belirten Erdoğan, projenin ruhsatının alındığını ifade etti. Fatih Erdoğan, 2020'nin çok verimli bir yıl olacağını ifade ederek, "Önümüzdeki 3-4 aylık dönem, konut alacaklar için tam alım zamanı. Faizler düşük, vadeler uzun, maliyetlerdeki artış fiyatlara yansımadı" dedi.Ankara'da 3 inşaat projesi hayata geçiren Pasifik İnşaat, lojistik sektörüne de yatırım yaparak Türk girişimciyi Rusya ve Çin gibi uzak pazarlara ulaştıracak. Erdoğan, "Pasifik Eurasia Lojistik şirketimiz Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Çin ve Pakistan gibi ülkelerle işbirliği yaptı" dedi.