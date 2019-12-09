Filo kiralamaya talep artıyor

BUGÜN NELER OLDU

2017'DE 400 bin adetlik büyüklüğe ulaşan filo kiralama sektörü son iki yıldır küçülüyor. Sektör temsilcileri 2020'den itibaren büyüme bekliyor. 2019 araç kiralama sektörünü değerlendiren İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Bu yıl pazarı 40 bin adedin altında sıfır araç alımı ile toplamda da 260-270 bin araç arasında kapatacağız gibi görünüyor" dedi. 2019'u 10 bin adet sıfır araç alımı ile kapatmayı planladıklarını ifade eden Ak, tüm filo kiralama sektörü alımlarının dörtte birini tek başına yapacaklarını kaydetti. 2020 ile birlikte sektörde bir kıpırdanma beklediklerini söyleyen Ak, gelecek yıl sıfır araç alımı hedefinin ise 20 bin adet olduğunu kaydetti.Vergi kanundaki yeni düzenlemeye göre filo kiralamanın en doğru tercih olduğunu söyleyen Ak, şöyle konuştu: "Araç kiralamalarında gider gösterilebilecek üst limitin 5 bin 500 TL olarak belirlenmesinin makul olduğunu ve sektörde herhangi bir sıkıntı yaratmayacağını düşünüyoruz. Aynı şekilde araçlarını kendi öz kaynakları ile satın alan firmalar alış bedellerinin 250 bin TL'ye kadarki kısmını gider yazabilecek. Araçların bakım onarım masraflarının sadece yüzde 70'i gider gösterilebilecek. Satın alma yerine araç kiralamanın çok daha cazip hale geldiği açıkça görülüyor."