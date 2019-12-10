Gri ve yeşil pasaporta vize mi geldi? Hususi ve hizmet pasaportu sahipleri Avrupa'ya gitmeden önce...

Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat eden yeşil (hususi) ve gri (hizmet) pasaportu sahipleri için sınırlama getiriliyor. Yapılacak yeni düzenleme ile birlikte, gri ve yeşil pasaport sahiplerinin seyahatleri öncesinde kayıt yaptırmaları istenecek. Hâl böyle olunca da, dünden bu yana 'Gri ve yeşil pasaporta vize geldi mi?' sorusunun cevabı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, yeşil pasaporta vize geldi mi? Konuya yönelik bilgiler şu şekilde...

GRİ VE YEŞİL PASAPORTA VİZE GELDİ Mİ?

Habertürk'te yer alan bilgiye göre, 2020 itibariyle geçerli olacak yeni uygulamayla Avrupa seyahati için vizeden muaf tutulan kişiler de seyahatleri öncesinde ilgili ülkeye giriş izni almaları gerekecek.

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) yapılan duyuruya göre, 2020 yılında Avrupa ülkelerinden birine seyahat etmek isteyen yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının seyahatlerinden önce ETIAS sistemi üzerinden kayıt yaptırmaları zorunlu olacak.

KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt işlemi sırasında vatandaşların, giriş izni alabilmek için 7 Euro harç bedeli ödemeleri de gerekiyor.

Harç bedelinden sadece 18 yaş altı ve 70 yaş üzeri yolcular muaf tutulacak.

AP yetkilileri, uygulamayla sınır kontrolünün artırılmasını, salgın tehlikesinin önlenmesini ve yasadışı göçü önlemeyi amaçlıyor.

ÖN KONTROLDEN GEÇECEK

Uygulamayla yeşil ve gri pasaporta sahip Türk vatandaşlarının başvuru sırasında verdiği evraklar ön kontrolden geçecek.

Herhangi bir göç durumu ya da güvenlik tehdit riski bulunursa başvuru geri çevrilecek.