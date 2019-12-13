Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 13 Aralık güncel banka kredi faiz oranları ne kadar? İşte detaylar…

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Piyasaların uzun bir süredir beklediği yılın son faiz kararı Merkez Bankası tarafından son dakika olarak duyuruldu. Yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yaptı. Bu noktada konut sahibi, araç sahibi olmak isteyen veya borçlarını kapatacak bireyler arama motoru üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar oldu' sorusunu araştırıyor. Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve güncel gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilir, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları son durumu sizler için hazırladık…

KREDİ FAİZ ORANLARI 2019 | VAKIFBANK, HALKBANK, ZİRAAT BANKASI, İŞ BANKASI İHTİYAÇ-TAŞIT-KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve güncel gelişmeleri bu başlık altından bakabilirsiniz.

Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Halkbank ve diğer pek çok bankanın kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah.com.tr olarak detayları sizler için haberimizde derledik.

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Yapıkredi, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...