Son dakika haberi: Memur emeklisine 2 bin 656 TL! Emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ocak ayının gelmesini iple çekerken zamlı maaşlarla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'Emekli ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak?' 'en düşük emekli maaşı ne kadar' sorularının yanıtlarını arayan vatandaşlar konuyla ilgili en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. 2 milyon memur emeklisine ocak'ta yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 1.29 enflasyon farkı söz konusu. Beklenti anketindeki tahminler gerçekleşirse ocak'ta en düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 656 liraya ulaşacak.
Giriş Tarihi: 14.12.2019 10:25Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 10:27
Milyonlarca memur emeklisi maaşlarla ilgili son dakika haberlerini merakla takip ediyor. Memur emeklilerinin maaşlarına, memurlar gibi yüzde 4 zam ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.