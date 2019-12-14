Son dakika haberi: Memur emeklisine 2 bin 656 TL! Emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca memur emeklisi maaşlarla ilgili son dakika haberlerini merakla takip ediyor. Memur emeklilerinin maaşlarına, memurlar gibi yüzde 4 zam ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.