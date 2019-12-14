Üç termik santral kapanabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takma zorunluluğu süresini 2.5 yıl erteleyen düzenlemeyi veto etmesinin ardından, gözler bu kapsamda bulunan 13 termik santrale çevrildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 1 Ocak itibarıyla eksiği olan santrallerde cezai süreci başlatacaklarını açıklamasıyla firmalar teyakkuza geçti. Ancak SABAH'ın edindiği bilgilere göre bazı santrallerin eksiklerini yılbaşına kadar gidermesi mümkün değil. Bakanlık denetiminde eksikler tespit edilen Çelikler Holding tarafından işletilen Afşin Elbistan A, 2014'te özelleştirme yoluyla Bereket Enerji bünyesine katılan Zonguldak Çatalağzı Termik Santrali ile Konya Şeker'in Özelleştirme İdaresi'nden Ağustos 2013'te 985 milyon dolarlık bedelle aldığı Sivas Kangal Termik Santrali Kangal B ünitesinde 1 Ocak'ta kapatmanın söz konusu olabileceği konuşuluyor. Ciner Enerji tarafından işletme hakkı devriyle alınan Yatağan ve Çayırhan Termik Santralleri'nin ise işletme süresi dolacağı için 2020'de devlete devredileceği belirtiliyor. Diğerlerinin faaliyetlerinde bir sorun yaşanması beklenmiyor.



İLK ÜNİTE MARTTA BİTİYOR

Gözlerin çevrildiği santrallerden biri de Aralık 2014'te IC ve Limak ortaklığı tarafından özelleştirme yoluyla alınan Yeniköy (2x210 MW) - Kemerköy (3x210 MW) termik santralleri oldu. Şirket yetkilerinden alınan bilgilere göre söz konusu eksikliklerin giderilmesi için başlatılan yatırımın ilk ünitesindeki çalışmalar Mart 2020'de tamamlanacak. Yetkililer, toplamda 1.050 MW kurulu gücü ile Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini yerli ve milli imkânlarla karşılayan santrallerin baca gazı ve santral rehabilitasyonu yatırımları için General Electric (GE) ve Garanti Koza (GKE) ortaklığı ile Haziran 2017'de EPC sözleşmesi imzalandığı bilgisini verdi. Yaklaşık 260 milyon euroluk yatırımın kredisinin bankalardan sağlandığını söyleyen yetkililer, şu açıklamayı yaptı: "Santrallerimiz şu anda da bacasız veya filtresiz değil. Halihazırda çevre izinleri bulunuyor. Toz tutma, çevreye zararlı gaz salınımını azaltma üniteleri mevcut ve bunlar rehabilite edildi. Yapılan yatırımlarla da emisyon değerlerimiz hedef değerlerin çok daha altına çekilecek ve santrallerimizin enerji üretim verimliliği artırılacak. Çevresel verilerimiz anlık ve periyodik olarak bakanlık tarafından izleniyor."



HEDEF ÇEVRE YATIRIMLARINI DEVREYE ALMAK

Afşin Elbistan A, Seyitömer, Tunçbilek ve Orhaneli olmak üzere 4 ayrı termik santrali işleten Çelikler Holding, sektörde önemli bir kapasiteyi yönetiyor. Kahramanmaraş'ta bulunan Afşin- Elbistan A Termik Santrali ve Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlükleri'nin işletme hakkını 20 yıllığına devralan holding geçen hafta İşletme Müdürü Hasan Hoşoğlu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Danışman firmalarla jeolojik etütlerimizi yaparak, ihale şartnamesi hazırladık. Birkaç ay önce uluslararası şirketlerin de katıldığı ihale sonucunda baca gazı arıtma sisteminin yapımı konusunda anlaşma imzaladık. Yapım aşamasına getirdiğimiz proje için gerekli siparişleri verdik. Hedefimiz bir an önce çevre yatırımlarımızı devreye almaktır."



YABANCILARLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Anadolu Birlik Holding, bünyesinde faaliyet gösteren Konya Şeker'e ait Sivas Kangal Termik Santrali (3 ünite) ve Soma Termik Santralleri'nde (6 ünite) çalışmalarını hızlandırdı. Anadolu Birlik Holding Enerji Koordinatörü Mesut Dal, her iki santrale de baca gazı arıtma (BGA) tesisi kurmak için ihale sürecinin tamamlanmak üzere olduğu bilgisini verdi. Çin, Japon ve Amerikalı firmalarla görüşmelerinin sürdüğü ve nihai kararın önümüzdeki haftalarda verileceğini kaydeden Dal, süreçle ilgili şunları anlattı: "İki santrale baca gazı arıtma sistemi kurmanın maliyeti 160-170 milyon doları buluyor. Dolayısıyla yapımcı firmaların finansmanı kendilerinin bulacağı bir model üzerinde çalışıyoruz. Kısa sürede sözleşmeyi imzalayacağız. BGA tesisleri bir santral için yıllık yaklaşık 6 milyon dolar gider oluşturuyor."

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