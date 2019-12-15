3 milyar liralık noter işlemi dijitalleşiyor

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Evini veya arabasını satmak ya da her türlü hukuki işlem için vatandaşın en çok uğradığı yerlerden biri olan noterler de ödemeler konusunda dijitalleşiyor. Türkiye'de sayıları bin 700'ü bulan noterlerde kredi kartı ile işlem yapılacak. Kredi kartı kullanımıyla hem daha güvenli hem de daha kolay işlem yapılabilecek. Türkiye'deki noterlerin yılda yaptığı ortalama tahsilat miktarının 2.5-3 milyar TL olduğu belirtiliyor. Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, "Burada önemli olan vatandaşlarımızın nakit para taşıma, ATM'den para çekme gibi dertlerden kurtulması ve böylece önemli bir zaman tasarrufu elde etmesidir. Aynı şekilde noterler de nakdin yarattığı saklama, taşıma, koruma gibi pek çok operasyonel maliyetten tasarruf sağlayacak ve sahtecilik gibi risklerden korunacak" dedi. Para transferinin güvenli şekilde elektronik ortamda sağlanmasının kendileri açısından önemli olduğunu dile getiren noterler ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetimindeki firmaların, satış bedelini bloke edeceklerini, bloke edilen paraya alıcı ve satıcının da müdahale edemeyeceğini dile getiriyor.