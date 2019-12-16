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için tarih belli oldu mu? hesaplara yatacak?

Devlet ve ona bağlı kurumlarda çalışan işçilere ödenecek merak konusu oldu. 'de yayımlanan kararla ne zaman yatacağı önceden belli olan 2019 Aralık yatacak? Bilindiği üzere ilk ödeme 9 Ağustos tarihinde gerçeklemişti. Bir yılda 52 günlük ikramiye alan işçilerin bu yılki toplam ödemeleri böylece net olarak en az 2.981, en yüksek olarak ise 4.079 lirayı bulacak. Peki; 2019 Aralık Tediye ödemeleri için tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 16.12.2019 13:41 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 13:42
2019 Aralık Tediye ödemeleri için tarih belli oldu mu? Tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Kamuda görevli taşeron işçilerine Ağustos ve Aralık aylarında verilen belli oldu. Yüzbinlerce taşeron işçi, konuya ilişkin araştırmalarına hız kazandırmışken ayrıntıları da merak ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta gerçekleşmişti. Peki Tediyeler ne zaman ödenecek? 2019 Tediye ödemesi ne zaman yapılacak? İkinci ödemeyle birlikte 13 günlük tediye işçilerin hesabına geçecek olan yatacak?

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tediye ödemeleri gündemde aranan başlıklar arasında yer alıyor. Haberimizde, tarihlerine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

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2019 Aralık Tediye ödemeleri için tarih belli oldu mu? Tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
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