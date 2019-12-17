Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son Dakika Haber: Emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 2020 SSK ve BAĞ-KUR Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

Haber: Emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 2020 SSK ve BAĞ-KUR ?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’de 12 milyon vatandaş Ocak ayını iple çekerken, yeni yılın gelmesine kısa bir süre kala yapılacak zamlarda netleşmeye başladı. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları oluyor. Artık sayılı günlerin kaldığı maaş artışında rakamlar netleşiyor. Son yayınlanan beklenti anketine göre SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 6.29 olarka belirlendi. Peki, bu oranlar dâhilinde 2020 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırlarken, son dakika gelişmelerine de haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 17.12.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 11:22
Son Dakika Haber: Emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 2020 SSK ve BAĞ-KUR Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de 12 milyonun üzerinde emekli ocak ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başlarken, gelişmelerini de yakından takip ediyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Bu noktada, milyonlarca emekli rakamları yakından takip ederken, Ocak ayının gelmesine sayılı günler kala beklenti anketi yayınlandı. Ankete göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 6.29 oranında zam alacaklar. Peki, bu oran dahilinde emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte tablo tablo 2020 Ocak emekli maaş zammı listesi…

2020 OCAK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detayları haberimizin içerisinden bulabilir, son dakika gelişmelerini anlık olarak takip edebilirsiniz…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haber: Emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 2020 SSK ve BAĞ-KUR Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN