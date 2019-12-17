Son Dakika Haber: Emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 2020 SSK ve BAĞ-KUR Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de 12 milyonun üzerinde emekli ocak ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başlarken, son dakika gelişmelerini de yakından takip ediyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Bu noktada, milyonlarca emekli rakamları yakından takip ederken, Ocak ayının gelmesine sayılı günler kala beklenti anketi yayınlandı. Ankete göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 6.29 oranında zam alacaklar. Peki, bu oran dahilinde emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte tablo tablo 2020 Ocak emekli maaş zammı listesi…

2020 OCAK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detayları haberimizin içerisinden bulabilir, son dakika gelişmelerini anlık olarak takip edebilirsiniz…