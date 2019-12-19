Konutta indirim yarışı

BUGÜN NELER OLDU

Çoğu anahtar teslim ve bitmeye yakın projelerdeki kampanyaların ilgi gördüğünü anlatan sektör temsilcileri, konut satışlarının bu sayede birinci elde artış gösterdiğini belirtiyor. Kalyon Gayrimenkul, Nevbahar Üsküdar projesinde yüzde 30 peşinat verip kalan kısmı şirket bünyesinde taksitle ödemek isteyenlere teslime kadar hiçbir ödeme talep etmeden yüzde 0.49'luk vade oranıyla taksitlendirme yapıyor. Taksit ödemelerini de konut teslimlerinden sonra başlatıyor.Sur Yapı, yeni bir model ile bir süredir 'sadece taksitle' ev sahibi yapmaya devam ediyor. Tüm Sur Yapı projelerinde geçerli olan kampanya peşinatsız, ara ödemesiz, 0.69 vade oranıyla ve 3 bin liradan başlayan sabit taksitlerle ev alma fırsatı sunuyor. Sinpaş ise satışı devam eden projelerde faizi yüzde 75'e sabitlediğini duyurdu. Teknik Yapı, müşterileri için firma bünyesinde 100 ay vadeli ödeme modeliyle projelerini satışa sunuyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen tüketiciler, vade seçeneklerine göre sıfır faiz imkânı kullanabilecek. Uzun vadeli konut almak isteyenler maksimum 0.79 vade oranı ile daire sahibi olabilecek.Tahincioğlu da başlattığı kampanya kapsamında; Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinde 180 ay vade, 0.79 faiz oranı ile yatırımcılara avantajlı ödeme imkanı sunuyor. Ege Yapı ise Emlak Konut GYO güvencesiyle geliştirdiği Cer İstanbul projesinde yüzde 10 peşinat, 120 ay 0.69 oran veya 50 ay sıfır faiz avantajı sunuluyor.