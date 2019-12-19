Son Dakika Haberi: Asgari ücret ilk rakamlar belli oldu! Ocak 2020 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar…

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri Ocak ayına girmemize kısa bir süre kala vatandaşların bir numaralı gündem maddesi oldu. Türkiye'de 7 milyonun üzerinde asgari ücretli çalışan arama motoru üzerinden '2020 Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından asgari ücret zam görüşmeleri sürüyor. Hatırlanacağı üzere ilk toplantı 2 Aralık tarihinde gerçekleşmiş ve bu toplantının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi ve işverenin taleplerinin dikkate alınarak orta yol bulunacağını belirtmişti. Selçuk, "Alt sınırı ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Asgari ücret ile ilgili ikinci toplantı Türk-iş ev sahipliğinde yapılırken, Asgari ücret tespit komisyonu tarafından 3. toplantı da önceki gün gerçekleştirildi. Toplantı da 2020 asgari ücret rakamı telaffuz edildi. Hal böyleyken, konuyla ilgili heyecanı artan vatandaşlar 'asgari ücret zammı ne kadar oldu ve asgari ücrete Ocak ayından ne kadar zam yapılacak' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinde derledik. Peki, Ocak 2020 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2020 OCAK ASGARİ ÜCRET İLK RAKAMLARI TELAFFUZ EDİLDİ

Ajanslara düşen son dakika haberine göre, TÜİK temsilcileri asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. TÜİK'in paylaştığı verilere göre bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak belirlendi. İşte asgari ücret zammı ile ilgili ayrıntılar...