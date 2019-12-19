Dar gelirliye ucuz ev müjdesi! TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları nelerdir? Ödemeler nasıl yapılacak?

Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, 81 şehre TOKİ tarafından inşa edilecek 100 bin konut, heyecan yarattı. Dar gelirlileri 894 liradan başlayan taksit, 240 ay vade ile ev sahibi yapacak sosyal konut hamlesi büyük ilgiyle karşılandı. İlk gün 17 bin 506 kişi konut sahibi olmak için başvuru yaptı. En çok başvuru alan iller arasında İstanbul birinci oldu. İstanbul'un Arnavutköy ilçesi için bin 560, Başakşehir ilçesi için 2 bin 758, Tuzla ilçesi için ise 2 bin 69 kişi başvurdu. Kira öder gibi ev imkanından yararlanmak da kolaylaştı.