MASAK: FATF’ın ‘kara para’ raporu gerçeklerden uzak

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Türkiye, OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) yayımladığı rapora tepki göstererek harekete geçti. Raporu "haksız, gerçeklerden uzak ve kabul edilemez" bulan Türkiye, konuyu FATF yönetimine ve G20'ye iletti. MASAK yetkilileri FATF'ın, Türkiye ile ilgili "sıkıştırılmış inceleme süreci kararının gerçeklerden uzak olduğunu" bildirdi. Yetkililer, 1991'den beri FATF'ın tüm mücadele alanlarında destekleyici olan Türkiye ile ilgili böyle bir kararın alınmasının ülkeye karşı art niyetli yaklaşımı gözler önüne serdiğine işaret ederek, "Rapor Türkiye'nin verdiği mücadelenin karşılığını ortaya koymuyor. Haksız bir değerlendirmeye maruz kalındı" görüşünü dile getirdi. FATF değerlendirme ekibine, çalışmaları esnasında çok önemli konularda ilgili kurum ve kuruluşların bilgi ve belgelerinin sunulduğunu aktaran yetkililer, buna rağmen ekibin bu bilgi ve belgeleri dikkate almadığını vurguladı.FATF'ın G20 bünyesinde yer alması nedeniyle bu haksız ve kabul edilemez durumu G20'ye de taşıdıklarını aktaran yetkililer, "Türkiye, kara para aklama, terörün finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele alanlarında her zaman destekleyici olmuş ve olmaya devam edecektir. Türkiye'nin gri listeye girmesini beklemiyoruz" açıklamasında bulundu.