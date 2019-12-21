Ucuz konuta beş günde 356 bin başvuru

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetin dar gelirliler için hafta başında açıkladığı ucuz konut kampanyasına talep yağmaya devam ediyor. Dün saat 17:00 itibarıyla Ziraat Bankası üzerinden başvuru sayısı 356 bin 633'ü buldu. Banka ya da e-devlet üzerinden konut almak için başvuru yapan vatandaşların 226 bin 299'u başvuru ücretini de yatırdı. Parasını yatıranların yüzde 40'ı 2+1, yüzde 60'ı ise 3+1 konut tercih etti.Toplam başvuruların yüzde 50'sinin e-devlet üzerinden yapıldığı öğrenildi. Vatandaşların banka şubesine gitmeden e-devlet üzerinden 24 saat başvuru yapmasına imkân veren uygulama, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda, TOKİ, Türksat ve Ziraat Bankası ortak çalışmasıyla 16 Aralık akşamında devreye alınmıştı. Kampanyanın sona ereceği 15 Ocak'a kadar e-devlet üzerinden başvurular alınmaya devam edecek.Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 konutlar 894 lira, 3+1'ler ise 1.022 liradan başlayan taksitlerle satılacak. 2+1'ler için 500 lira, 3+1'ler için ise 1.000 lira başvuru bedeli alınacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak. 15 Ocak'a kadar devam edecek talep toplama süreci bittikten sonra projelerin ihalesi yapılacak. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. Dairelerin şerefiyeleri de netleştikten sonra kura çekimi yapılacak.KAMPANYADA 11 ilde pazartesi günü itibarıyla başvurular Halkbankası'na yapılacak. İşte o iller; Adana (Sarıçam Buruk), Aksaray (Merkez), Ankara (Sincan), Bursa (İnegöl), Erzurum (Aziziye), Gaziantep (Şehit Kamil), Isparta (Merkez), İzmir (Karabağlar), İstanbul (Tuzla), Kocaeli (Gebze), Konya (Selçuklu)Ziraat Bankası ve Halkbank'ın yetkili şubelerine başvuru yapılıyor. Başvuru sahipleri Nüfus Cüzdanı ile birlikte bankaya gidiyor.✹ Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacakları belgeyi ibraz ediyor.✹ Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) yetkili banka şubelerine götürüp, "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalıyor.✹ 2+1 konutlar için 500 lira başvuru bedeli alınıyor.✹ 3+1 konutlar için 1.000 lira başvuru bedeli alınıyor.(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri başvuru bedeli ödemiyor)✹ E-devlet üzerinde, TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabiliyor.✹ Başvuru ekranında, bilgilendirme ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer alıyor.✹ E-devlet üzerinden yapılan başvurunun tamamlanması için ilgili banka tarafından SMS ile başvuru sahibine iletilen hesap numarasına Başvuru Bedeli'nin yatrılması gerekiyor.✹ Başvuru durumu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edilebiliyor.✹ İnternet Bankacılığı üzerinden gerçekleştirilecek başvuru bedeli ödemelerinde sahte SMS bilgilendirmesine karşı dikkatli olunması ve hesabın adınıza başvuru işlemi için açılmış hesap olduğundan emin olunması gerekiyor.