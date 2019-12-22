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Haberi: zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Geçim İndirimi zam oranı 2020 belli oldu mu?

Asgari ücret zammı ile ilgili gelişmelerinin yakından takip edildiği şu günlerde vatandaşların bir diğer merak ettiği konu da ‘ zammı ne kadar olacak’ sorusu oluyor. Her yıl asgari ücret zammının ardından artış gösteren Asgari Geçim İndirimi, vatandaşların gördüğü bir gelir kapısı olarak yer alıyor. Bilindiği üzere tüm çalışanlara her ay verilen ‘Asgari Geçim İndirimi’ tutarı çalışanın medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Bu noktada çalışan vatandaşların ek gelir kapısı olarak gördüğü AGİ’ye yapılacak zam vatandaşlar arasında merakla araştırılıyor. Peki, 2020 Ocak AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerini ve Asgari Geçim İndirimi ne kadar olacak? sorusunun yanıtını hazırladık…

Giriş Tarihi: 22.12.2019 15:13
Son Dakika Haberi: AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Geçim İndirimi zam oranı 2020 belli oldu mu?

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili geçtiğimiz gün üçüncü toplantı gerçekleştirilmiş ve ilk kez rakam ortaya atılmıştı. Hal böyleyken, AGİ'ye yapılacak zam miktarı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere asgari ücret zammı ile ilgili ilk toplantı 2 Aralık tarihinde, ikinci toplantı ise Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz gün ise üçüncü toplantı gerçekleşmiş ve ilk kez bir rakam ortaya çıkmıştı. Asgari ücret zammı ile ilgili rakamların ortaya atılması ile birlikte vatandaşların bir diğer merak ettiği husus AGİ zammı ne kadar olacak? sorusu oldu. Peki, 2020 Ocak AGİ ne kadar olacak? TÜİK 2020 yılı AGİ zam oranı belli oldu mu? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları ve son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

AGİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2020 AGİ OCAK ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Sabah.com.tr olarak asgari ücret ve AGİ'yle ilgili detayları ve son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

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Son Dakika Haberi: AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Geçim İndirimi zam oranı 2020 belli oldu mu?
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