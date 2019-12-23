Singapur merkezli Huntington Grup’tan Türk skorlama şirketi Skor Veri’ye yatırım

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TÜRKİYE çapında geniş bir ağa sahip olan bireysel risk skorlama şirketi Skor Veri tarafından yapılan açıklamaya göre Singapur merkezli Huntington Grup kendilerine yatırım yaptığı bu işlem sonrasında Huntington, Skor Veri'nin en büyük kurumsal hissedarı olurken, şirket yönetimi şirketteki çoğunluk hissesine sahip olmaya ve şirketi yönetmeye devam edecek. Huntington'ın Türkiye'den sorumlu Yönetim Ortağı olan Ece Berkün, Skor Veri'nin Yönetim Kurulunda yer alacak. Skor Veri Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Çiftcioğlu, "Skor Veri olarak büyüme stratejimizi daha da hızlandırmak adına Huntington Grup ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklıktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin Asya ile olan bağlarını güçlendirmesiyle oluşan fırsatları değerlendirmek bize gurur veriyor. Ülkemizin Asya'da etkisini artırmasını, yatırımların Türkiye'ye gelmesi, ekonomimizin 2020 yılında daha da güçlü bir şekilde şahlanacağının en büyük göstergesidir" dedi. Huntington CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Gerard L. Pennefather ise "Büyüme ve genişleme olanaklarını desteklemek için Skor Veri ile çalışma fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.