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E devlet 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları ve ücreti...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından müjdesi verilen, ardından Çevre ve tarafından detayları sunulan ’nin, Türkiye’nin 81 ilinde yapacağı 100 bin sosyal konut projesine başvurular tarihinde başlamıştı. Düşük gelire sahip aileleri ev sahibi yapmanın amaçlandığı yeni projeye hayallerindeki eve sahip olmayı düşünen pek çok vatandaş başvuruların başlamasıyla birlikte büyük ilgi göstermişti. Ancak vatandaşlar başvuruda bulunmadan önce e devlet TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ücreti, ne kadar? şeklinde soruların cevaplarını yoğun şekilde merak ederek arama motorlarında detaylı şekilde araştırmaya başladı. Bakan Kurum tarafından yaklaşık 1,5 senede proje dahilindeki binaların tamamlanacağının öngörüldüğü açıklanmasıyla ev sahibi adayları daha da heyecanlandı. Peki, e devlet TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ücreti, ne kadar? İşte konuyla ilgili tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 24.12.2019 19:36 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 19:37
E devlet TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları ve ücreti...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ülkemizin 81 ilinde 100 bin sosyal konut projesi başvuruları 16 Aralık tarihinde yapılmaya başlandı. Düşük gelir grubunda yer alan ailelerin ev sahibi yapılması amaçlanan projete pek çok vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Durum böyle olunca projeye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların aklında e devlet TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ücreti, ne kadar? Şeklinde sorular belirmeye başladı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılacak olan projenin 1 ila 1,5 yıl arasında tamamlanmasının öngörüldüğünü konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda belirtmişti. Peki, e devlet ile TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ücreti, ne kadar? En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte Konuya ilişkin tüm detaylar…

E DEVLET İLE TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? - 2020 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI VE ÜCRETİ…

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak olan Türkiye'nin 81 ilini kapsayan 100 bin sosyal konut projesine e devlet ile başvuruların nasıl yapılacağını, başvuru şartları ve ücretine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabileceksiniz...

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E devlet TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları ve ücreti...
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