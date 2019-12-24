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zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Geçim İndirimi 2020 AGİ zammı ile ilgili haberi

Asgari ücret zammı ile ilgili 3 toplantı geride bırakılmış ve bu toplantılardan henüz net bir rakam ortaya çıkmamıştı. Bugün yapılması beklenen 4. toplantı ile rakamların netleşmesi bekleniyor. Türkiye’nin gündemine oturan bu konu ile ilgili vatandaşların merak ettiği bir diğer husus ise ’ye yapılacak olan zam oluyor. Bilindiği üzere çalışanın medeni durumuna ve çocuk sayısına göre değişkenlik gösteren Asgari Geçim İndirimi, pek çok çalışan için ek gelir kapısı olarak görülüyor. Hal böyleyken, AGİ zammı 2020 ne kadar, kaç TL olacak? sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından yanıt arananlar arasında yer alıyor. Peki, 2020 Ocak AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili gelişmelerini ve Asgari Geçim İndirimi ne kadar olacak? sorusunun yanıtını hazırladık…

Giriş Tarihi: 24.12.2019 08:47 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 08:47
AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Geçim İndirimi 2020 AGİ zammı ile ilgili son dakika haberi

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili geçtiğimiz gün üçüncü toplantı gerçekleştirilmiş ve ilk kez rakam ortaya atılmıştı. Hal böyleyken, AGİ'ye yapılacak zam miktarı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere asgari ücret zammı ile ilgili ilk toplantı 2 Aralık tarihinde, ikinci toplantı ise Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz gün ise üçüncü toplantı gerçekleşmiş ve ilk kez bir rakam ortaya çıkmıştı. Asgari ücret zammı ile ilgili rakamların ortaya atılması ile birlikte vatandaşların bir diğer merak ettiği husus AGİ zammı ne kadar olacak? sorusu oldu. Peki, 2020 Ocak AGİ ne kadar olacak? TÜİK 2020 yılı AGİ zam oranı belli oldu mu? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları ve son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

AGİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2020 AGİ OCAK ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Sabah.com.tr olarak asgari ücret ve AGİ'yle ilgili detayları ve son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

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