Yerli oto göz kırptı

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BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, cuma günü sabırsızlıkla beklenen Türkiye'nin otomobilinin tanıtımı öncesinde araca ait detayları paylaşmaya başladı. Grup, sosyal medya hesabından her gün 14.30'da aracın yeni bir detayını paylaşacağını duyurdu.Tanıtımına günler kala yerli otonun ilk taliplileri de belli oldu. Yaklaşık 17 bin 395 taksi plakasının bulunduğu İstanbul'da 250 bin kişilik taksici esnaf ailesini temsil ettiklerinin altını çizen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, "Uzun zamandır beklediğimiz bir projeydi. Yerli otomobili görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz" diye konuştu.