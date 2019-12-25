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İhracatçıların pasaport süresi 4 yıla çıkarıldı

Giriş Tarihi: 25.12.2019
İhracatçıların pasaport süresi 4 yıla çıkarıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların hususi damgalı (yeşil) pasaporttan faydalanma süresinin 2'den 4 yıla çıkarıldığını açıkladı. Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeşil pasaport hakkını elde edebilmek için son üç yılda yapılması gereken ortalama en düşük ihracat tutarının, 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmesiyle yaklaşık 7 bin ihracatçının daha bu hakka sahip olduğunu ifade etti. Pekcan, "Bu imkânla ihracatçılarımızın işlemlerini kolaylaştırarak önlerini açmayı, dünyanın her noktasında daha aktif olmalarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
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İhracatçıların pasaport süresi 4 yıla çıkarıldı
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