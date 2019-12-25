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İşe alımlarda tecrübe kriterini kaldırdılar

Giriş Tarihi: 25.12.2019
İşe alımlarda tecrübe kriterini kaldırdılar
YIldız Holding, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında gençlere iş fırsatı yaratmak için tecrübe kriterini kaldırdı. Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, "İş başvurularında sıklıkla aranan 'tecrübeli' şartını ortadan kaldırdık. Yıldız Holding ve şirketlerinde özellikle üniversiteden yeni mezun, deneyimi olmayan gençleri tercih ediyoruz" dedi. Mutuş, 2019 bitmeden beyaz yakalı çalışanları için çalışma süresini de bir saat öne çektiklerini söyledi. CEO Mehmet Tütüncü ise, çalışma süresini bir saat öne çekmenin verimliliği artıracağını vurguladı. Tütüncü, Sabri Ülker'in 'israfsız şirket modeli'nden yola çıkarak sadece Ülker Bisküvi'deki 4 yıllık çalışmalarla ekonomiye 21.6 milyar liralık değer yarattıklarını söyledi. Tütüncü sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sonucu Türkiye'de olmayan bir buğday türü ürettiklerini ve bu temmuzda hasat yapacaklarını söyledi.
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İşe alımlarda tecrübe kriterini kaldırdılar
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