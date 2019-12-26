TürkAkım’da tek iş vanaları açmaya kaldı

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ve Avrupa'nın enerji güvenliğinde kilit rol oynayan TürkAkım projesinde tek iş vanaları çevirmeye kaldı. Ocak itibarıyla tamamlanan boru hattı ve kara tesisleri dışında projenin testleri de yapıldı. TürkAkım Projesi'nde doğalgaz akışı iki liderin açılışını bekliyor.8 Ocak'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla resmi açılış gerçekleşecek. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Kıyıköy Alım Terminali'nin bitirilmiş hali de Türk basınına açıldı. Rusya'nın Anapakenti yakınlarından başlayıp, her biri 930 kilometrelik olan çift sıra boru hattının Karadeniz boyunca ilerleyip kara ile bağlantısının yapıldığı terminal, İstanbul'a 100 kilometre uzaklıkta. Kıyıköy terminali Türkiye'nin enerjide geleceğine yön verecek bir üs vazifesi görüyor. Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde merkez olan TANAP projesini bitirdikten sonra; yakın zamanda TürkAkım'da da gaz akışını başlatacak. Projede başlayacak gaz akışıyla birlikte Türkiye güney ve güneydoğu Avrupa için bir enerji köprüsü haline gelip, bölgesel enerji piyasasındaki stratejik konumunu güçlendirecek. Ayrıca Türkiye, bir taraftan kendi enerji arz güvenliğini güçlendirirken, diğer taraftan Avrupa'ya transit geçişten ücret de alabilecek.Yıllıktoplam taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan TürkAkım projesinde her hat 930 kilometre uzunluğunda. TürkAkım Boru Hattı beklenenden de hızlı bir şekilde bitirildi. Başlangıçta günlük 2.5 kilometre boru döşenmesi planlanırken günlük 5 kilometre ortalamaya ulaşıldı. 15 milyon hanenin yıllık ihtiyacını karşılayacak olan hattın kara kısmının inşasını yapan Başmühendis Erol Yazıcı, hattın Bulgaristan'a kadar olan kısmının da hazır olduğunu vurguladı. Ülkelerin anlaşması halinde Bulgaristan iç pazarına da doğalgaz gönderilebilecek.