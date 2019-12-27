Yeni ehliyet harcı ücretleri açıklandı! 2020 yeni ehliyet çıkarma ne kadar, ehliyet yenileme harcı ücreti kaç TL?

Yeni ehliyet alacak olan ya da çeşitli sebepler dolayısıyla sürücü belgesini yenileyecek olan vatandaşlar, 2019 yılının son günlerine doğru Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte zam yapılan 2020 ehliyet harcı ücretlerini öğrenmek istiyor. Özellikle "2020 ehliyet yenileme ücreti ne kadar?", bu bağlamda yanıtı araştırılan soruların başında geliyor. 2020'de, önceki yıl oranla yüzde 22,58 oranında daha fazla ödenecek olan ehliyet harcı, ilk defa ehliyet alacak olanlar için sürücü belgesi harç bedeli, ehliyet kar bedeli olan değerli kağıt bedeli ve vakıf payı olmak üzere 3 kalemde ödeniyor. Kayıp ya da yenileme amacıyla ödenecek ehliyet harçlarında sadece değerli kağıt bedeli ile vakıf payı ödenmektedir.

2020 EHLİYET HARCI NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte değişikliğe gidilmesine karar verilen ehliyet harcı ücretlerinin 2020 güncel fiyatlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ…