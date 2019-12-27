Ilısu Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

Türkiye'nin vizyon projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES) biriken su miktarı 1 milyar 150 milyon metreküpe ulaştı.

Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından Atatürk Barajı'ndan sonraki ikinci büyük konumunda yer alan Ilısu Barajı'nda su tutma çalışmaları kontrollü şekilde sürüyor.

Ağustos ayı itibarıyla su tutulmaya başlanmasıyla baraj gölünde su seviyesi 62 metreyi aştı, depolanan su miktarı ise 1 milyar 150 milyon metreküp oldu.

- Ada oluştu

Suyun yükselmesiyle baraj gölünde kalan ve ada halini alan Koçtepe köyü güzel görüntü oluşturdu.

Şubat ayı itibariyle enerji üretimine başlayacak barajda yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretilecek. 8,5 milyar liraya mal olan baraj ülke ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkı sunacak. Ilısu Barajı aynı zamanda Cizre Barajı'nın yapımına da imkan sağlayacak.

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007 yılında yapımına başlanan Ilısu Barajı ve HES'in tamamlandığını söyledi.

Kösalı, baraj gölünde 4-5 ay sonra 10,5 milyar metreküp su miktarına ulaşılmasının planlandığını bildirdi.

- "Bu haliyle bile çok büyük bir göl"

Ilısu Barajı ve HES projesinin GAP'ın vizyon projelerinden biri olduğunu vurgulayan Kösalı, "Ilısu Barajı ve HES projesinde geldiğimiz süreç itibariyle artık bir rüyayı gerçekleştirmiş olduk. Suyun yüksekliği 62 metre 80 santimetreye ulaştı. Bu haliyle bile çok büyük bir göl." değerlendirmesinde bulundu.

Barajın enerji üretiminin yanı sıra tarım ve turizm açısından da bölgeye önemli oranda katkı sağlayacağını belirten Kösalı, bu sayede çok sayıda kişinin istihdama kavuşacağını da sözlerine ekledi.