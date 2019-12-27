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2020 ne kadar oldu? İşsizlik maaşı nasıl alınır? Hesaplama nasıl yapılır?

Asgari ücretin belli olması ile birlikte çok sayıda vatandaş işsizlik maaşının yeni yılda ne kadar olacağını merak ediyor. Belirtilen şartları taşıması halinde işsiz kalınan dönemde belli bir süre ve miktarda verilen, vatandaşın yeni bir işe girene kadar ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla devletin desteği olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda; asgari ücret tutarıyla belirlenen 2020 ne kadar oldu? İşsizlik maaşı nasıl alınır, hesaplama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 10:15
İşsizlik maaşı 2020 ne kadar oldu? İşsizlik maaşı nasıl alınır? Hesaplama nasıl yapılır?

Belli olan asgari ücret ve AGİ tutarından sonra işsizlik maaşının 2020 yılında ne kadar olduğu merak ediliyor. Belirtilen şartları sağlayan kişilere, işsiz kaldıkları dönemde belli bir süre ve miktarda verilen bu ücret devlet desteklidir. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olan gibi şartları taşıyan kişilere verilen 2020 ne kadar oldu? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır ve nasıl alınır?

İŞSİZLİK MAAŞI 2020 NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin belli olması ile birlikte 2020 işsizlik maaşı da belli oldu. Haberimizin içeriğinden işsizlik maaşı konu başlığındaki tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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