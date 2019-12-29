ABD’ye mobilya ihracatı 2020’de 5 kat artacak

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ABD ile Türkiye arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi ilk meyvelerini vermeye başladı. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un eylül başında yaptığı Türkiye ziyaretinde bir araya gelen Türk ve ABD'li mobilyacılar yeni işbirliklerine imza attı. Yeni siparişler için ABD'de depo yatırımlarına başlayan Türk mobilyacılar, 2020'de pazara hızlı bir giriş yapacak. 2019'da ABD'ye 180 milyon dolarlık mobilya ihracatı yapan Türk şirketler, 2020'de bunu beşe katlayarak 1 milyar dolara çıkaracak.Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ziyaretinin sektör adına çok güçlü bir katkısı olduğunu belirterek, "Bu ziyaretin bakan nezdinde olması ABD'li ithalatçıların gündemine Türk mobilyasını soktu. Şu anda birçok firmamız orada depo yatırımı yapıyor. Birkaç firmamız işbirliklerine imza attı, bu ilerleyen dönemde daha da artacak. 2020'de ABD'ye 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Bu rakamı yakalarız" dedi.Sektörün 2023 ihracat hedefinin 10 milyar dolar olduğunu anlatan Güleç, şöyle konuştu: "Bu yıl ihracatı 3.2 milyar dolarla kapatacağız. 2020'de 5 milyar dolar hedefliyoruz. Bunun 1 milyar dolarını ABD ile sağlayacağız. Eğer iki ülke arasında siyaseten çok aksi bir durum gerçekleşmezse 2023'e kadar ülkeye 3 milyar dolarlık mobilya ihraç edeceğiz. Böylece 2023'te 10 milyar dolarlık ihracat hedefimizin 3 milyarını ABD'den sağlayacağız."-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı ile ilgili de bilgiler veren MOSFED Başkanı Güleç, "Ticaret Bakanlığı'nın işbirliğinde yaptığımız fuarın kapılarını 16. kez açacağız. Fuarın 2 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturmasını bekliyoruz. Başta Amerika ve Çin olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu'nun hedef ülkelerinden 50 bine yakın yabancı ziyaretçi bekliyoruz. Fuarda yurtiçi ve yurtdışından toplam 150 bin kişiyi ağırlayacağız" dedi.