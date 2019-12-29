Hem ihracatı hem istihdamı artırdılar

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2023 hedeflerinde herhangi bir değişiklik yapmayan hazır giyim ve konfeksiyoncuların en büyük hedefi ihracatı ikiye katlamak. İstanbul Hazır giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 18 milyar dolara ulaşan ihracatıyla stratejik sektörler arasında ilk sıralarda yer aldığını, ülkeye bir yılda kazandırdıkları net 15.8 milyar dolar dövizle diğer sektörlerin açık ara lideri konumunda olduklarını kaydetti. "Dünyanın 6'ıncı, AB'nin 3'üncü büyük hazır giyim tedarikçisiyiz. Çorap, denim ve örme giyim kategorilerinde ilk üçte yer alıyoruz. Üretimin daraldığı bir süreçte kapasite kullanımında yüzde 85'lere dayanırken, diğer taraftan yatırıma devam ettik. Çok zorlu bir yılda 50 bin yeni istihdam yarattık. Aynı süreçte ülkemizde yaklaşık 1 milyon kişinin işsiz kaldığı göz önünde bulundurulursa sektörümüzün öneminin çok daha iyi anlaşılacağına inanıyorum" diyen Gültepe, ihracatta da hız kesmediklerini, 2018'de 17.6 milyar dolar olan ihracatı 2019'da 17.8 milyar dolara çıkarmayı öngördüklerini kaydetti. İhracatın euro bazında yüzde 6, miktar olarak yüzde 9.4 artmasının olumlu beklentileri güçlendirdiğini ifade eden Gültepe, "İHKİB olarak ülkemizi küresel ligde ilk üçe çıkarmayı hedefliyoruz. İhracatta ortalama kilogram birim fiyatını 30 dolara, markalı ihracatımızı yüzde 10'dan yüzde 25'e, yüksek tasarımlı ürün ihracatını yüzde 5'e çıkaracağız" dedi. Gültepe, bu yıl başlattıkları 'Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi' ile tekstil mühendisliği bölümleri kontenjanında yüzde 42 olan doluluk oranını yüzde 100'e yaklaştırdıklarını vurguladı.Türkiye ve ABD arasında ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması hedefini çok önemsediklerini vurgulayan Gültepe, "103 milyar dolarla dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı konumunda bulunan ABD'ye sektörel ihracatta bu yıl 650 milyon dolara ulaşacağımızı öngörüyoruz. İHKİB olarak ABD'de yoğun bir tanıtım kampanyası ve işbirlikleri yürütüyoruz. Çin ile yaşanan ticaret savaşını lehimize çevirebilirsek ABD'ye ihracatımızı birkaç yılda 10 milyar dolara çıkarabilecek potansiyele sahibiz" ifadelerini kullandı. Dünyada e-ticaret ve e-ihracat pazarının hızla büyüdüğünü belirten Gültepe, "Türk Moda Endüstrisi'nin bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor. 2018'de 17.6 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımızda e-ihracatımızın payı sadece 358 milyon dolar. Sektörün Amiral Gemisi olarak firmalarımız için yeni bir önderlik yaptık. Dünyanın en büyük B2C e-ticaret platformlarından AliExpress ile imzaladığımız anlaşma sayesinde küçük büyük tüm üyelerimize dünyanın kapılarını açıyoruz. İsteyen üyelerimiz AliExspress platformu üzerinden dünyada sayısız alıcıya ulaşabilecek" dedi.