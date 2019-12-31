2020 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri belirlendi

Değerli kağıtlar için 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

NOTER KAĞIDI 16,50 / 33 LİRA

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira olacak.

TEBLİĞ, 1 OCAK 2020 İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR.

Kimlik kartları 25 lira, aile cüzdanları 140 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200 lira, motorlu araç tescil belgesi 180 lira, iş makinesi tescil belgesi 150 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 10 lira, Mavi Kart ise 14 liradan satılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe giriyor.

GELECEK YIL UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ ŞÖYLE:

Değerli Kağıdın Cinsi (TL) Noter kağıtları: Noter kağıdı 16,50 Beyanname 16,50 Protesto, vekaletname, re'sen senet 33 Pasaportlar 160 İkamet izni 110 Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25 Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 50 Aile cüzdanları 140 Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200 Motorlu araç tescil belgesi 180 İş makinesi tescil belgesi 150 Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 10 Mavi Kart 14 Yabancı çalışma izni belgesi 110 Çalışma izni muafiyeti belgesi 110