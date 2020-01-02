Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Emekli maaşı zammı için kritik gün! Emekli maaşı miktarı ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

Son dakika: Emekli maaşı zammı için kritik gün! Emekli maaşı miktarı ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaşı zammı miktarı için meraklı bekleyiş sona eriyor. Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler emekli maaşı zam oranına çevrildi. Yeni yıla girmemiz nedeniyle de 2020 emekli zammı ne kadar oldu sorusu son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Peki, 2020 emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaşı artış oranı ve zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz.