1 milyonluk trüf mantarı üçüncü kez ihalede

BUGÜN NELER OLDU

Van'da gümrükte yakalanan 80 kilo trüf mantarı ev fiyatına üçüncü kez ihaleye çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı'nca 1 milyon 10 bin lira (kilogramı 12 bin 625 lira) esas bedelle satışa çıkarılan trüf mantarları için ilk ihalede alıcı çıkmayınca fiyat yüzde 50 düşürüldü. Mantarın ihale bedeli 505 bin 270 liraya çekildi. Ticaret Bakanlığı tarafından satışa sunulan 80 kilo trüf mantarı için teklif süresi 6 Ocak'ta sona erecek.Ticaret Bakanlığı Van Gümrük Müdürlüğü'nce yakalanan trüf mantarları "www.eihale.gov.tr" üzerinden e-ihale ile ihaleye çıkarıldı. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nde muhafaza edilen ürün için yapılan ikinci ihalede teklif süresi pazartesi günü saat 10.30'da sona erecek. Açık artırma usulü yapılacak ihaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek. Mantarların ihalesine katılabilmek için Halkbank ve Ziraat Bankası hesaplarına 50 bin lira teminat yatırılacak. Mantarların bedeli ihale sona erdikten sonra 2 gün içinde ödenecek.