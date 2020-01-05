Suriyeli sanayiciden Sakarya’ya dev yatırım

eşitli

PAKDEMİRLİ

lmanfoush'un

çevrelerin "Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmiyor" söylemlerine karşın Türkiye'ye yabancı ilgisi artarak sürüyor. Suriye'de gıda sektöründe yatırımları olan iş insanı Muhia Eddin Almanfoush'in sahibi olduğu Almanfoush Süt Ürünleri Sanayi, Hendek'teki Sakarya İkinci Organize Sanayi Bölgesi'ne dev bir süt ürünleri işleme tesisi yatırımı yaptı. 25 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilen tesiste üretilen ürünlerin tamamı ihracata yönlendiriliyor.Başta Körfez Bölgesi olmak üzere, birçok yabancı yatırımcının Sakarya'ya büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, "Yabancı yatırımcı ilgisinde artış var. Yoğun talep alıyoruz. Suriyeli yatırımcının ilimizde üretim yapıp ihracata yönlendirmesi de son derece önemli" dedi. Özellikle arsa talebinde yaşanan büyük artışa dikkat çeken Altuğ, "2019'da Körfez yatırımcısı ilimizde aralık ayı hariç 1 milyon 93 metrekare arsa aldı. Önemli bir bölümü OSB'lerde yer alıyor. Önümüzdeki dönemde ilimizde ciddi bir yatırım hamlesi bekliyoruz" diye konuştu. Sanayinin yanı sıra tarım ve hayvancılık yatırımlarında yaşanan artışa dikkat çeken Altuğ, "Körfez'den bir yatırımcı 300 dönümlük bir alanda at yetiştiriciliği yapacak" ifadelerini kullandı.Yabancı yatırımcı ilgisinin konut alımlarında da kendini gösterdiğini söyleyen Başkan Altuğ, "İlimizde geçen yıl aralık ayı hariç yabancıya bin 112 konut satıldı. Yabancıların konut alımında ilk üçteyiz. Sapanca'da önemli bir Körfez nüfusu oluştu. Özellikle Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ciddi talep alıyoruz" dedi. Yabancı nüfusun çoğalmasıyla birlikte ilde yatırımların da arttığını anlatan Altuğ, yatırımcıların hizmet ve turizm sektörlerine ilgi gösterdiğini söyledi.yatırımını henüzfabrika üretimeaçılmadan Tarımve HayvancılıkBakanı Bekir Pakdemirlide ziyaretetmişti. BakanPakdemirli sosyalmedya hesabındaşu paylaşımıyaptı: "Suriyeliyatırımcı MuhiaEddin Almanfoush'unSakarya'dakurduğu SütÜrünleri Fabrikası'nıgezdik. Fabrikahizmete girdiğindehem ilimizinhem de bölgemizinekonomisineönemli katkılarvereceğine inanıyorum."