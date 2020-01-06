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’nin en büyük demir yolu modernizasyonunda sona gelindi

Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, ’nin en büyük demir yolu modernizasyonu olan Samsun-Sivas demir yolu hattında incelemelerde bulundu.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 6.1.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 14:45
Türkiye’nin en büyük demir yolu modernizasyonunda sona gelindi

Samsun'dan demir yolu ile Amasya'ya gelen Uygun, burada incelemelerde bulundu. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun Amasya'da yaptığı açıklamada, "Bugün sabah Samsun'dan Amasya'ya, Samsun Kalın Demiryolu hattımızın modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının sonuna doğru yaklaştığımız için bir inceleme turu yaptık. Sonuna yaklaştık, inşallah önümüzdeki yakın zamanda da açılışını gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en büyük demir yolu modernizasyon projelerinde bir tanesi, zorlu bir çalışma gerçekleşti. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Genel Müdür Uygun incelemelerin ardından Sivas'a doğru yola çıktı.

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Türkiye’nin en büyük demir yolu modernizasyonunda sona gelindi
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