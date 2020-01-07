Emekliye 2661 TL! Memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu?

Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2020 için zam oranlarını öğrenmişti. Memur emeklisinin Ocak zammı yüzde 5.5’e çıkarken, en düşük maaş da 2 bin 661 lira oldu. Maaşları yatan emekliler ise zam farkına kilitlendi. İşte konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 7.1.2020 09:22Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 09:24
Emekliler Ocak zammını almak için gün sayıyor. Zam oranları belli olan emekliler, yeni ödemelerini bekliyor. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin yüzde 4'lük Ocak zammı yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e çıktı.