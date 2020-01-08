Türkiye yabancının odağında

Tarihinin en büyük kur saldırısını püskürten ve ekonomide stabilizasyonu sağlayan Türkiye, yabancı yatırımcının da ilgi odağı oldu. Geçen yıl Türkiye'de yapılan satın alma ve birleşme işlemlerinde yabancı şirketler Türk şirketleri geçti. Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan 2019 Birleşme ve Devralma Raporu da bu ilgiyi gözler önüne serdi.Kurumun hazırladığı rapora göre geçen yıl satışı ya da birleşmesi gerçekleşen 91 şirketin 38'i Türkler tarafından, 53'ü ise yabancı ya da Türk-yabancı şirket ortaklığında alındı. 38 Türk şirket tarafından yapılan birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri yaklaşık 6.2 milyar TL olurken, yabancı ya da Türk-yabancı ortaklığında yapılan yatırımın toplam değeri 36.2 milyar TL'yi buldu.Rapora göre yabancı şirketlerin Türk şirketlere yaptığı yatırım tutarı önceki yıla oranla yüzde 143 arttı.Yabancı yatırımcılar arasında ilk sırada Japonya aldı. Bunu Fransa takip etti. İşlem hacmi bakımından ise ilk iki sırayı Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda kökenli yatırımcılar aldı. Türkiye sınırları içinde gerçekleştirilen tüm işlemler mercek altına alındığında da satın alma ve birleşme işlem sayısı bakımından en çok işlem elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında gerçekleşti. Ana faaliyet alanları bakımından yapılan gruplandırmaya göre en yüksek işlem hacmi gerçekleşen ilk alan 'finansal hizmet faaliyetleri' oldu. Buna göre 'bankacılık' ve 'ödeme sistemleri' sektörlerinde gerçekleşen işlemler öne çıktı.İşlem hacmi bakımından ikinci sırada 'kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı' geldi. En yüksek işlem hacmi kaydedilen üçüncü ana faaliyet alanı ise 'elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı' oldu.EY Kurumsal Finansman Bölümü Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2019 Raporu'nu açıkladı. Buna göre, tüm dünyada birleşme ve satın almalarda 2018'e kıyasla işlem hacminde düşüş gerçekleşti. Türkiye'de ise değeri açıklanmamış işlemlerle birlikte toplam hacim yaklaşık 5 milyar dolar oldu. EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, "2020'de işlem hacminin yüzde 35-40'lık artışla 8 milyar doların üstüne çıkmasını bekliyoruz" dedi.Deloitte Türkiye, '2019 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu'nu yayımladı. Buna göre 2019'da 233 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, işlem hacmi 5.3 milyar dolar oldu. Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Lideri Başak Vardar, "Yabancı yatırımcıların Türkiye odağı devam etti. Uzakdoğu, Körfez, Avrupa ve Amerika'dan yatırımcılar özellikle üretim, altyapı, enerji ve teknoloji sektörlerinde yaptıkları orta ölçekli satın almalarla Türkiye'nin önemli fırsatlar sunduğunu teyit etti" dedi.

BUGÜN NELER OLDU