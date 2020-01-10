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Kira artışı 2020 hesaplama: ile 2020 Ocak kira artışı nasıl hesaplanır?

Kira artışı 2020 hesaplama! 3 Ocak 2020 tarihinde enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte pek çok zam oranları belli oldu. Bu noktada merak edilenlerden bir tanesi her yıl sene başında belli bir miktarda artan kira artışları oldu. Türkiye’de yaklaşık 20 milyon vatandaş kirada oturuyor. TÜİK Aralık ayı enflasyonunun açıklanması sonucu hem ev, iş sahiplerini hem de kiracıları ilgilendiren kira zam oranı belli oldu. Zam oranının belli olması ile birlikte ‘Kira artışı 2020 hesaplama ve 2020 Ocak kira artışı nasıl hesaplanır?’ sorusu merak ediliyor. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 10.1.2020 15:52
Kira artışı 2020 hesaplama: TEFE TÜFE ile 2020 Ocak kira artışı nasıl hesaplanır?

Yeni yıla giriş yapmamızın ardından 3 Ocak tarihinde enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Rakamların açıklanması ile birlikte en çok merak edilen konular arasında Ocak ayı kira artış oranı yer aldı. Bilindiği üzere kira zamları, baz alınarak belirleniyor. 12 Aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranına göre belirlenirken, açıklanan rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek olan en yüksek rakam oluyor. Türkiye'de 20 milyon civarında kiracı bulunurken, kira zamları hem ev-iş yeri sahiplerini hem kirada oturan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Açıklanan rakamlar doğrultusunda ise mal sahipleri kiracısına yüzde 15.18 oranında zam yapacak. Peki, O cak 2020 kira artış oranı ne kadar olacak? TEFE TÜFE OCAk ayı kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

OCAK 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR? KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık enflasyon oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE kira artış oranı belli oldu. Haberimizde, Ocak 2020 kira artış oranı, kira oranları hesaplamasına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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