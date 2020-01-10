Kira artışı 2020 hesaplama: TEFE TÜFE ile 2020 Ocak kira artışı nasıl hesaplanır?

Yeni yıla giriş yapmamızın ardından 3 Ocak tarihinde enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Rakamların açıklanması ile birlikte en çok merak edilen konular arasında Ocak ayı kira artış oranı yer aldı. Bilindiği üzere kira zamları, TEFE TÜFE baz alınarak belirleniyor. 12 Aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranına göre belirlenirken, açıklanan rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek olan en yüksek rakam oluyor. Türkiye'de 20 milyon civarında kiracı bulunurken, kira zamları hem ev-iş yeri sahiplerini hem kirada oturan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Açıklanan rakamlar doğrultusunda ise mal sahipleri kiracısına yüzde 15.18 oranında zam yapacak. Peki, O cak 2020 kira artış oranı ne kadar olacak? TEFE TÜFE OCAk ayı kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

OCAK 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR? KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık enflasyon oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE kira artış oranı belli oldu. Haberimizde, Ocak 2020 kira artış oranı, kira oranları hesaplamasına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.