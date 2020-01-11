Türkiye her 100 kutu ilaçtan 83’ünü üretiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan yerli ve milli çalışmalar sağlıkta dışa bağımlılığı azalttı. Özellikle ilaç ve tıbbi cihazlardaki yerelleşme atakları ile Türkiye artık, tüketen değil kendi ilaç, cihaz ve tanı kitlerini, panzehirlerini üreten bir ülke haline geldi. Sanayide 255 yerli tesiste, 35 bin çalışan ile süren yerli ilaç ve cihaz çalışmaları kapsamında Türkiye artık her 100 kutu ilaçtan 83'ünü kendi üretiyor. Sağlık Bakanlığı, ilaç ve cihazla ilgili çalışmalarına hız verirken, sağlık turizminde de 2023 hedefleri kapsamında 10 milyar dolarlık medikal turizm için kolları sıvadı.Dünya ilaç denetim birliğine üye olan ve ilaç üretimine uluslar arası güven artan Türkiye, 2020 itibarıyla yerli ürün bazında 'yerli içeriği fazla ilaçlar, anti-serum ve tanı kitlerine' patentini aldıklarının yanı sıra, yenilerini ekleyecek. Çalışmaların aralıksız sürdüğü söz konusu yerli ürünler ile önümüzdeki birkaç yıl içinde raflarda ve ihraç ürünleri arasında yerini alabilecek. İnovatif ilaç ve yeni molekül bulma çalışmalarına hız veren Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları ile Türkiye, 2023'te ilaçta, aşıda, kan ürünlerinde, tıbbi cihazda büyük oranda kendi kendine yetebilen bir ülke olacak. Son bir yılda yüzde 32 artışla 1.17 milyar dolara çıkan yerli ilaç ihracatında yerli üretim içerikli ilaçların oranı ise yüzde 48'i aştı.HACETTEPE Üniversitesi (HÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, nadir hastalıklara formülasyon geliştirmek ve kanser hastalığına yönelik ilaç, tıbbi sensör üretmek için TÜBİ- TAK'a proje sunduklarını belirterek, "Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB ile birlikte ürüne yönelik projeler geliştirmek ve birlikte Sağlık Vadisi, Sağlık Teknokent'i kurmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ile görüşmeleri başlattık" dedi. Üstlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirten Özen, üniversitenin Teknokent'ini bu amaç için seferber etmeye hazır olduklarını söyledi. Özen, şunları kaydetti: "Hacettepe Üniversitesi'nin tıp, sağlık ve fen, mühendislik alanlarındaki yetişmiş insan gücü önemlidir. Onu da seferber edeceğiz."

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