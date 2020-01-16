Dijital dönüşüm verimliliği artıracak

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi yürüten Türkiye'de, Ar-Ge ve inovasyona yapılan yatırımların KOBİ'lerin teknolojik gelişimini yukarı taşıdığına dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, Türkiye'deki şirketlerin dijital dönüşümünü heyecanla takip ettiklerini söyledi.Türkiye'nin endüstriyel alandaki gücünü tüm dünyaya gösterdiği vitrinin WIN EURASIA olduğuna dikkat çeken Kühnel, şöyle konuştu: "Sanayide Teknoloji Hamlesi başlatan Türkiye bu yıl dijital dönüşüm sürecine odaklandı. Küresel ticarette yeni bir dönem başlatan dijital teknoloji, KOBİ'lerin üretim maliyetlerini de önemli ölçüde azaltacak. Teknolojik verimliliğini artırmayı hedefleyen endüstriyel otomasyon sanayicileri yapacakları yatırımlarla, verimliliği daha da yukarıya taşıyacak. 12-15 Mart'ta düzenleyeceğimiz fuar, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu akıllı üretim uygulamalarına ve öne çıkan teknolojilere ev sahipliği yapacak."Fuarın bu yılki konsepti 'Sanayide Dijitalleşme' olacak. Endüstriyel otomasyon sanayinin dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyduğu otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik gibi teknolojik gelişmeler bu fuarda görücüye çıkacak.Kühnel, "Türkiye için dijital dönüşüm rekabet gücü, sürdürülebilirlik ve katma değeri yüksek üretim anlamına geliyor. İmalat sanayinin dijital dönüşüm sürecinde, rekabet edebilir pozisyonda olabilmek için ileri teknolojilerden verimli, etkili ve etkin bir şekilde faydalanmak gerekiyor" dedi.

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