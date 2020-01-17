Çoklu doğum yardımı nedir? 2020 çoklu doğum yardımından kimler faydalanabilir? Başvuru nasıl yapılır?

İlk kez 2018 yılından itibaren T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Çoklu Doğum Yardımı ödemeleri başladı. Çoklu Doğum Yardımı programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahipleri ailelere 0-2 yaş aralığında çocuk başına her ay ödeme yapılıyor. Çoklu Doğum Yardımı 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yer alarak resmileşti.

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI KİMLER YARARLANABİLİR?

Çoklu Doğum Yardımı programından yararlanmak için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmesi gerekir. Ayrıca çoklu doğum olması gerekmektedir.

&NBSP;ÇOKLU DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

İlk önce Çoklu Doğum Yardımı başvuru formu doldurulması gerekir. Daha sonra NVİ'de kayıtlı ikametgâh adresinizin bulunduğu il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına gidip başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunun yapıldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Mütevelli Heyeti tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamında değerlendirme yapılıyor. Gerekli evraklar şunlardır:

Annenin kimliği,

Varsa doğum belgesi ya da

Çocukların kimliği

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Eğer başvurunuz kabul edilirse çocuk başına aylık 150 TL olacak şekilde maaş bağlanır. Ödemeler aile bireyindeki yetkili kişiye iki ayda bir PTT aracılığıyla kişilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN YATAR?

Çoklu Doğum Yardımı için ödeme almaya hak kazandıysanız 2 yıl boyunca ödeme alırsınız. Ödemeler her ayın 15 ile 30'u arasından gerçekleştirilir.