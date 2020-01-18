İstikbal Fur-ni Tur ile gençleri ödüllendirdi

İSTIKBAL Mobilya'nın Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğinde düzenlediği Furni-Tur Uluslararası Tasarım Yarışması'nın kazananları önceki gün açıklandı. 2030 yılında yemek yeme alanlarını düşünmeye ve tasarlamaya davet eden yarışmaya 1000'den fazla tasarımcı başvuru yaptı.Yarışmada, ilk üç projenin yanı sıra üç mansiyon, İstikbal Özel Tasarım Ödülü ve Türkiye Tasarım Vakfı'nın tasarımı teşvik etmek için seçtiği özel ödülle birlikte toplam sekiz ödül verildi. İrem Nur Demir, İdil Sancer, Baran Furkan Baydeniz ekibi Olio Projesi ile birinci olurken, ikinciliği Mobi Projesi ile Ümit Karaca ve İsmail Köse, üçüncülük ödülünü ise Y-Table projesiyle Fatma Zehra Ermez aldı. İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, yarışmanın ilkini düzenlediklerini ancak bundan sonra her yıl gerçekleştireceklerini belirterek, "İstikbal Mobilya'nın kültür, tasarım ve gelecek odaklı bir yarışmaya imza atmasının çok değerli olduğu görüşündeyim" diye konuştu.MOBİLYA sektörünün lider markası olduklarını belirten Mehmet Ali Yörük, "Bu yarışmayla yeni yetenekleri keşfederek sektörümüze kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. Türkiye Tasarım Vakfı Başkanı Fehmi Bilge de, Furni- Tur yarışması ile genç ve yetenekli tasarımcıları bir araya getirmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

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