Hayatımız coin oluyor

Kripto paralar son yıllarda bir hayli popüler... Teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımıza giren, klasik para kavramını değiştiren bu ürünler artık gündelik alışverişlerde kullanılmaya başlandı. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde mücevherciden inşaatçıya, restorandan eğlence mekânlarına, eczaneden özel okullara kadar birçok şirket kripto para kabul ediyor. İşyerleri kapılarına 'Bitcoin kabul edilir' yazıları asıyor. Kimi bitcoin'le ilaç satıyor, kimi ev...







CİRONUN % 3'Ü BİTCOIN'LE

İstanbul Maslak'ta bulunan eğlence mekânı 'Esnaf' Bitcoin'le hesap kabul etmeye başlayan ilk eğlence yerlerinden... Kapısına 'Burada Bitcoin kabul edilir' logosunu astıktan sonra bu para birimiyle yaptığı işlerde patlama yaşanmış. Esnaf Maslak'ın sahibi Atilla Bingöl, dijital paranın eninde sonunda iş hayatında olacağını kabullendiklerini belirterek, "4 yıl önce dijital para ile ilgili ödeme sistemlerini işyerimizde başlattık. İsteyen müşteriden tahsilatı Bitcoin ile yapıyoruz. Müşterilerimiz ilgili fakat bir o kadar da çekingen. Ama yurtdışından gelen müşterilerimizin çoğu hesabı bu şekilde ödüyor" diyor. Bingöl, şu anda cirolarının yüzde 3'ünün Bitcoin'le yapıldığını söylüyor.







OTELLER DE DİJİTAL PARAYA GEÇTİ

Bitcoin ile ödemeler en çok da turistlik yerlerde yapılıyor. Sultanahmet'teki birçok otel Bitcoin kabul ediyor. Bunlardan biri olan Türk Art Otel'in yöneticileri, "Gelen müşterilerden oda fiyatını Bitcoin olarak alıyoruz, faturasını da kesiyoruz" diyerek turizmcilerin bu konuya ilgisini anlatıyor. İstanbul'da döviz büroları benzeri kripto para dükkanları da bulunuyor.







AĞRI KESİCİ BİLE SATILIYOR

Bitcoin'i kullananlar sadece İstanbul'da sınırlı değil... Bilecik'teki İstasyon Eczane de Bitcoin'le ilaç satıyor. Eczanenin yöneticisi Eray Ergün, 2009'dan bu yana kripto paralarla satış yaptıklarını belirterek, "Bir ağrı kesiciyi bile dijital parayla satabiliyoruz. Ağrı kesicinin fiyatını o anki Bitcoin'in değerinden tespit edip, kuruş cinsinden alabiliyoruz" diyor.







NASIL ÖDÜYORLAR?

Alışverışlerde satın alınan ürünün TL karşılığı kadar kripto para tespit edilerek, elektronik cüzdanlar aracılığıyla para gönderimi yapılıyor. Bu sektörde ilk çıkan para birimi Bitcoin olduğu için altcoinler ödemelerde Bitcoin'in kuruşları olarak işlev görüyor. Örneğin bir eczane sattığı şurubu, 0.00016178 Bitcoin olarak fiyatlandırıp, müşterisinden tahsil ediyor



SPK'DAN DÜZENLEME GELİYOR

Türkiye'de giderek yaygınlaşan kripto parayla ödeme konusunda hükümet de hukuki bir zemin hazırlamaya çalışıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) geçtiğimiz günlerde kripto para birimlerine denetim ve düzenleme getirmek için çalışma başlattığı belirtilmişti. SPK, Türkiye'de kripto para piyasalarını denetleyecek yasal çerçeveyi bu yıl oluşturacak. Merkez Bankası'nın da bu yıl blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parasını uygulamaya geçirmesi bekleniyor.



KONYA DA KRİPTO PARA ÜRETECEK

Kripto para üretimi konusunda belediyeler de harekete geçmiş durumda... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "şehir coin" uygulaması üzerinde çalıştıklarını belirtiyorç. Altay, üzerinde çalıştıkları kripto para ile belediye iştirakindeki şirketlerin alım satımlarını gerçekleştirmeyi ve vergi tahsilatı yapmayı hedeflediklerini ifade ediyor.



EMLAKÇI BITCOIN'LE 9 EV SATTI

Bitcoin'le iş yapanlar arasında emlakçılar da var. Örneğin, Antalya'daki Holmes Emlak kripto para birimiyle 9 ev satmış. Antalya'daki Pasha Jewellry de uzun süredir Bitcoin kabul edenlerden... Ar-Ge ve yazılım şirketi Rakun da Bitcoin'le alışverişe geçti.







EĞİTİM MERKEZİ KURDULAR

Kripto parayla ilgilenen kişiler için eğitim merkezleri de açılmaya başlandı. İstanbul Kadıköy'de kurulan Altcointurk I Okex Trader Base ismi verilen merkez, kripto para konusunda yatırımcıların birbirleriyle tecrübelerini paylaştıkları, eğitim aldıkları bir eğitim üssü haline gelmiş durumda... Borsa ve ticaretten 4 arkadaşın kurduğu merkezin kurucu ortağı Volkan Korkmaz, "Hedefimiz buraya gelenlerin piyasada zarar görmemesi için çalışmak" diyor. İşadamları, profesyoneller ya da maaşla çalışanların geldiği merkezde suiistimallerin önüne geçilmesi için eğitimler veriliyor.







BORSA SAYISI 20'YI GEÇTİ

Dünyada 2 binden fazla kripto borsası bulunuyor ve Bitcoin cüzdanları arasında günde 300 binden fazla transfer gerçekleştiriliyor. Türkiye'de ise 20'den fazla borsa var. Yaklaşık 1 milyon da yatırımcı... Ülkemizdeki borsaların en bilinenleri BtcTurk, Bitci, Paribu, Coinex, Koinim, Robicoin... Bitci.com Genel Müdürü Onur Altan Tan, dünya üzerinde en çok kripto para tutan kesimin yüzde 20 ile Türkler olduğunu belirterek, "Birçok işyeri Bitcoin kabul etmeye başladı. Para dijital ortamda aynı internet bankacılığı gibi bir sistemle transfer ediliyor. Bitci.com olarak dijital para kabul etmek için altyapısı olmayan işyerlerinin bile bu alanda satış yapabilmeleri için bir çalışma yaptık. Müşteri dijital para ile ödeme yapmak isterse, bizimle anlaşan işyerleri ödemeyi TL olarak bizim üzerimizden alabilecek. Biz alıcı ile satıcı arasında köprü görevi üstlenerek, alıcının gönderdiği dijital parayı, TL olarak belli komisyonla satıcının hesabına yatıracağız" diyor.

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