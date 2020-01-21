Doğalgaz kullananlar dikkat! İGDAŞ'tan doğalgaza taksit imkanı

İGDAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre 31 Mayıs 2020 tarihine kadar (QNB Finansbank 31 Mart 2020) devam edecek olan kampanyada Akbank, İş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası 100 TL üzeri olan faturalara vade farksız kredi kartına 3 taksit uyguluyor. Kuveyt Türk Katılım Bankası 100 TL- 2.000 TL arası, Vakıfbank 100 TL- 20.000 TL arası faturaları 3 taksite bölüyor.

Alternatif Bank, Denizbank, Garanti Bankası, Şekerbank, TEB bir alt sınır olmaksızın tüm faturalara, QNB Finansbank ise 3.000 TL'ye kadar olan faturalara vade farksız kredi kartına 2 taksit uyguluyor.

VEZNELERDE VE ONLİNE ÖDEMELERDE TAKSİT YAPILACAK

Halkbank 100 TL- 50.000 TL arası faturalara 4 taksit uyguluyor. Halkbank kredi kartıyla sadece İGDAŞ veznelerinden yapılan ödemeler kampanya dahilinde taksitlendirilirken, diğer banka kredi kartlarıyla hem İGDAŞ vezneleri, hem de internetsubesi.igdas.com.tr adresi üzerinden online olarak yapılan ödemeler taksitlendirilebiliyor.

Katılım şartları ve üst limitleri bankadan bankaya farklılık gösteren kampanya hakkında daha detaylı bilgiye www.igdas.istanbul adresinden ve bankaların şubelerinden ulaşılabilir.