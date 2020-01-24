Koronavirüs yüzde 50 iptal getirdi

Çin'in Wuhan kentinde aralıkta ortaya çıkan Koronavirüs'ün ABD, Singapur, Güney Kore, Hong Kong, Suudi Arabistan, Vietnam, Afrika Liberya ve Malezya'da da görülmesinin ardından, seyahat iptalleri başladı. Önceki gün karantina altına alınan Wuhan çıkışlı onlarca sefer ikinci bir emre kadar durduruldu. Turizmciler Türkiye'ye ocakta 30 bini aşkın Çinli turist beklenildiğini belirterek, "Virüs nedeniyle rezervasyonların yüzde 50'si iptal edildi" dedi.Çin'den gelen turistin yüzde 80'ini getiren Dorak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, son bir haftada 5 bini aşkın iptal aldıklarını söyledi. Körükçü, "Ocak ayında Çin Yeni Yılı başlıyor. O nedenle Çinlilerin seyahat talepleri artıyor. Bu yıl ocakta 30 bine yakın Çinli turisti getirmeyi hedefliyorduk ancak bu virüs nedeniyle rezervasyonların yüzde 50'si iptal oldu" diye konuştu. Körükçü, Malezya, Japonya gibi ülkelerden de rezervasyon iptalleri aldıklarını aktardı.Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da, Çin'e ayda bir tur düzenlediklerini, henüz bir iptal talebi almadıklarını ancak satışlarda yavaşlamanın olduğunu söyledi. Onaran, "Şu anda orada bir grubumuz var. Süreci takip ediyoruz. Herhangi bir sorun yok, zaten virüs üç şehirde görüldü, diğer şehirlerde bir sıkıntı yok. Şubat ayı için satışlarımızda iptal almadık. Dışişleri Bakanlığı henüz bir seyahat yasağı getirmedi. Yasak gelirse satışları durdururuz" dedi.21 Ocak ve 20 Şubat tarihlerini kapsayan ve Çin Yeni Yılı olarak adlandırılan Çin Festivali nedeniyle binlerce Çinli bu dönemde tatile çıkıyor. Bu virüsün seyahatler yoluyla dünyaya yayılması endişesiyle seyahatlerde ardı ardına iptaller başladı. Çinlilerin iş nedeniyle en çok seyahat ettiği Afrika'da kırmızı alarm ilan edildi. Dünya Sağlık Örgütü ise acil toplantı kararı aldı.

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